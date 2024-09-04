Путин осмотрел корвет «Резкий» во Владивостоке

После осмотра с воды площадки для строительства новой верфи президент Владимир Путин посетил корвет «Резкий» в пункте базирования Приморской флотилии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Резкий» — четвертый корабль в серии многоцелевых сторожевых кораблей, построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения испытаний, его приняли в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.

Корвет предназначен для операций в ближней морской зоне, для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта во время морских десантных операций.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о визите Путина во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Рабочая поездка президента началась с посещения площадки для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте.