Путин указал на ошибки приватизации в России

В ходе приватизации в 1990-е в России допустили много несправедливости, но еще худшим решением будет начать это забирать. Об этом заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025.

«О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости: за один рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения», — сказал он.

Глава государства отметил, что сейчас для эффективного развития российской экономике нужны частные инвестиции, в том числе иностранные. Поэтому Россия будет создавать комфортные условия для зарубежных инвесторов, которых не выгоняла.

Ранее Путин объявил, что национальная экономика вышла из сырьевой зависимости. Таким образом, вклад от экспорта углеводородов потерял статус определяющего.