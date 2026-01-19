Путин окунулся в прорубь на Крещение

Владимир Путин, как и всегда, окунулся в прорубь на Крещение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, окунался», — сказал Песков.

Песков отметил, что для президента Путина Крещение — важный праздник.

«Конечно, Крещение для него, как и для всех православных, которые работают в Кремле, — это большой праздник», — подчеркнул он.

Крещенские купания — популярный народный обычай, связанный с Крещением Господним, символизирует духовное очищение, обновление и укрепление здоровья. Хотя этот обряд имеет глубокие корни, он не является обязательным церковным ритуалом. Тем не менее его многие многие соблюдают, заметил Песков.

Глава государства традиционно принимает участие в крещенских купаниях. В прошлом году он тоже окунулся в прорубь по случаю праздника.

Искупался в проруби и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во время окунания стоял мороз около -15 градусов.