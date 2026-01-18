Лукашенко окунулся в крещенскую прорубь

Авторы публикации уточнили, что во время окунания стоял мороз около -15 градусов.

Лукашенко в белой долгополой рубахе подошел к вырубленной во льду купели на замерзшем водоеме и полностью окунулся в воду. Рядом с главой государства находился его питомец — шпиц по кличке Умка.

Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. Праздник входит в число древнейших и обычно сопровождается народной традицией купания в ледяной воде в специально подготовленных и освященных прорубях.