Путин отправится в Узбекистан 26 мая

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Узбекистан. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, визит планируется 26–27 мая, сообщил «Интерфакс» .

«Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье–понедельник — визит в Узбекистан», — подчеркнул Ушаков.

Также помощник президента отметил, что во время поездки Путин подпишет несколько документов. Других подробностей он не привел.

В минувший вторник, 21 мая, Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе несколько практических вопросов развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Также президент России поделился с коллегой впечатлениями о переговорах с китайским руководством в Пекине, сообщала пресс-служба Кремля.