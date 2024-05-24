Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Александра Лукашенко.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Минска. У трапа его встретил Лукашенко.

Переговоры между лидерами стран пройдут в пятницу, 24 мая, во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе. Стороны обсудят тему безопасности и экономические вопросы.

«Думаю, как обычно, мы вопросы безопасности — на первый план. А завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительств», — сказал Лукашенко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет обширные переговоры с белорусским коллегой. Начаться они могут уже сегодня вечером — сразу после прилета российского президента в Минск.