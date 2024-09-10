Путин обсудит развитие регионов с правительством в формате ВКС

Президент России Владимир Путин 11 сентября проведет совещание с членами правительства по видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи глава государства обсудит с правительством реализацию программы развития регионов и исполнение госпрограммы развития Калининградской области.

С докладами выступят глава Минэкономразвития Максим Решетников и врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин после проведения выборов в России проведет традиционную встречу с избранными губернаторами. Глав регионов в этом году выбирали в 21 субъекте страны.

Также в Кремле рассказали, что российский президент не поедет в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, потому что власти США не исполнили свои обязательства.