Путин проведет встречу с избранными губернаторами

Песков: Путин встретится с избранными губернаторами после выборов в регионах

Президент Владимир Путин проведет традиционную встречу с избранными губернаторами регионов после подведения итогов голосования. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — отметил он.

С 6 по 8 сентября состоялись выборы в российских регионах. В 21 субъекте страны избирали глав администраций. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии выбирали председателей региональных парламентов.

Предварительно, в Санкт-Петербурге лидирует действующий глава региона Александр Беглов, в Волгоградской области — губернатор региона Андрей Бочаров.

Как заметил вице-президент Ассоциации политических консультантов Андрей Максимов, голосование стало продолжением развития цифровых технологий.