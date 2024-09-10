Кремль объяснил нежелание Путина ехать в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

Песков: Путин не поедет на ГА ООН, так как США не годятся для визита

Власти США не исполнили свои обязательства, поэтому президент России Владимир Путин не поедет в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал об этом РИА «Новости» .

«Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН», — заявил он.

Песков назвал Штаты не лучшим направлением поездок. Он напомнил, что последние годы Путин не посещал заседание Генассамблеи ООН.

На майском заседании Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины. Ее участники рекомендовали также сделать эту страну полноправным членом международной организации.

В 2022 году разразился скандал из-за того, что США не выдавали визы многим участникам российской делегации для поездки на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Через несколько месяцев появились проблемы с документами для участия в заседании Совбеза ООН.