Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в энергетической сфере

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, включая совместные проекты в энергетике и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подняли важные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание уделили реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике и промышленности.

«Констатирована общая позитивная динамика многопланового российско-египетского сотрудничества», — заключили в Кремле.

Ранее Путин созвонился с сербским лидером Александром Вучичем. Они договорились продлить соглашение о поставках газа. Президенты также говорили о медицине, фармакологии, вакцинах, участии организаций из России в проектах в Сербии.