Путин обсудил с Пашиняном сотрудничество России и Армении

Путин и Пашинян договорились о встрече после телефонного разговора

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах», — сказано в тексте.

Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, стороны договорились продолжить обсуждение в удобное время в формате встречи.

Ранее Пашинян заявлял о тесном экономическом и политическом сотрудничестве с Россией, находясь с визитом в Польше. Он добавил, что отношения между Москвой и Ереваном сейчас формируются заново.

Месяц назад премьер-министр отказался наносить ущерб интересам Кремля. По его словам, Армения не намерена разжигать конфликт и создавать проблемы, так как ценит хорошие отношения с российской стороной.