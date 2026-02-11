Армения отказалась наносить ущерб России

Пашинян: нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении

Армения доносит до своих партнеров, что не заинтересована в нанесении ущерба интересам России. Об этом в эфире « Общественного телевидения Армении » заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, российским партнерам армянская сторона утверждает, что не планирует создавать проблем и ссориться.

«Мы ценим отношения, которые мы имеем. У меня прямые и очень хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, прямые и теплые отношения с главой правительства Михаилом Мишустиным. Мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении», — сказал Пашинян.

В Киргизии в конце ноября прошел саммит ОДКБ. Ереван отказался принимать в нем участие, но уведомил, что не против принятия согласованных документов на встрече. До этого страна заморозила свое участие в организации.