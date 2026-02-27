Сегодня 14:46 Русский бодигард. Пашинян встал на защиту российской военной базы в Гюмри 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Находясь с визитом в недружественной нам Польше, премьер-министр Армении Никол Пашинян, политику которого сложно называть пророссийской, выступил с неожиданным заявлением. Несмотря на нескрываемое давление со стороны Турции и США, он вовсе не намерен указывать на дверь расквартированным в закавказской республике российским военным.

«У нас нет никаких планов, как и озабоченностей, по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы (дислоцирующейся в Гюмри). У нас тесное партнерство с Российской Федерацией — налажены экономические, политические связи», — напомнил Пашинян. Боюсь представить, какую реакцию это вызвало у собравшихся в Институте международных отношений Польши иностранных послов (в основном европейских), дипломатов и представителей западных аналитических центров. Учитывая нынешний общеевропейский политический тренд на русофобию, кое-кто мог воспринять слова премьер-министра Армении даже как оскорбление. Тем не менее скандала не случилось. Возможно, еще и потому, что в Европе прекрасно понимают, скажем так, неискренность отношения действующего армянского руководства к России. Тем более что они и сами этого не скрывают. «Мы сегодня формируем новые отношения с Россией. Мы решительны и хотели бы развивать сотрудничество, но факт в том, что эти отношения меняются по ряду факторов», — добавил Пашинян.

К числу важнейших факторов будущих изменений (на самом деле они давно видны — как минимум в пренебрежении Еревана участием в ОДКБ и СНГ), безусловно, относится усилившаяся в последнее время активность США в Закавказье. Заставив Армению — посулами или угрозами — отказаться де-факто от претензий на Нагорный Карабах, Штаты укрепили свое влияние в регионе, которое еще больше возрастет после создания так называемого маршрута Трампа — логистического проекта, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом через расположенный в Армении Зангезурский коридор.

Так американцы не только получат контроль над важнейшими путепроводами всего Закавказья, но и замкнут на себе все существующие сегодня транспортные маршруты между Каспийским и Черными морями. В этом смысле расположенная в Гюмри российская военная база для американцев как бельмо на глазу. Недаром во время своего недавнего визита в Армению вице-президент США Джей Ди Вэнс прозрачно намекал Пашиняну, что с русскими надо что-то решать.

Так почему же Пашинян ослушался и даже, как мы видим, открыто выступил за сохранение российского военного присутствия? По мнению бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России генерала армии Владимира Болдырева, все дело в том, что Москва, по сути, выступает естественным геополитическим противовесом экспансионистским планам Вашингтона и Анкары. Естественным и единственным, я бы сказал. Потому, не желая полностью подпадать под влияние США и Турции и уж тем более допускать событий, аналогичных тем, что недавно произошли в Венесуэле, руководство Армении предпочитает находиться под фактической защитой российских военных.

Фото: РИА «Новости»

«Турки и американцы уже давят на Пашиняна по поводу нашего военного присутствия в Гюмри. Но Пашиняну пока невыгодно, чтобы мы уходили оттуда. Для этого есть много причин. Например, из-за того же Азербайджана и той же Турции. Ведь сейчас может произойти всякое. И потом, наличие российского военного контингента не ослабляет, а укрепляет позиции Пашиняна, мы же там ни на что не претендуем», — подчеркнул Болдырев. Проще говоря, пока в Армении стоят русские, ни американцев, ни турок там не появится. Большего Пашиняну и не нужно. Вопрос лишь в том, что нужно нам, России. Готовы ли мы продолжать играть роль телохранителя, эдакого бодигарда, для режима, чью политику дружественной назвать никак не получается? И не пора ли заставить их изменить эту политику?