Путин обратил внимание на необходимость обеспечить военных жильем

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота и обратил внимание на необходимость обеспечить военнослужащих жильем. Об этом сообщили «Известия».

Он заявил, что обсуждал этот вопрос с командиром 155-й бригады морской пехоты.

«Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются», — подчеркнул глава государства.

Командующий флотом Виктор Лиина рассказал о новом жилом микрорайоне во Владивостоке, в котором будут жить военнослужащие. Сейчас один из домов в нем готовятся сдать.

Во время поездки Путин осмотрел корвет «Резкий». Президента также сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ОСК Андрей Пучков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Приморской флотилией Алексей Сысуев и командир корабля Евгений Ковалев.

Накануне вечером российский президент прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.

Выставка работ художников Тарусы открылась в музее «Новый Иерусалим»

Источник фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте