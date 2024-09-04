Путин обратил внимание на необходимость обеспечить военных жильем

Президент Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота и обратил внимание на необходимость обеспечить военнослужащих жильем. Об этом сообщили «Известия» .

Он заявил, что обсуждал этот вопрос с командиром 155-й бригады морской пехоты.

«Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются», — подчеркнул глава государства.

Командующий флотом Виктор Лиина рассказал о новом жилом микрорайоне во Владивостоке, в котором будут жить военнослужащие. Сейчас один из домов в нем готовятся сдать.

Во время поездки Путин осмотрел корвет «Резкий». Президента также сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ОСК Андрей Пучков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Приморской флотилией Алексей Сысуев и командир корабля Евгений Ковалев.

Накануне вечером российский президент прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.