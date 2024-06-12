Путин объяснил причины снижения товарооборота с Турцией

Снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Диалог двух политиков опубликовали на официальном сайте Кремля.

«За прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота. Но мы относим это, прежде всего, за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта», — отметил российский лидер.

Путин выразил надежду, что двум странам удастся поправить ситуацию в ближайшее время. В 2023 году, по словам президента, товарооборот между Россией и Турцией был рекордным.

Путин на встрече отметил, что Россия будет поддерживать интерес Турции в БРИКС.