Путин объяснил, почему не сразу согласился назначить Цивилеву замглавы МО России
Президент России Владимир Путин прокомментировал назначение Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны. Он отметил, что не сразу принял решение о ее назначении.
По словам Путина, ключевым фактором была занятость Цивилевой в фонде «Защитники отечества». Она занимала должность председателя в этом фонде, и это могло стать препятствием для ее назначения на должность заместителя министра обороны.
«Я, честно говоря, не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Анну Цивилеву [его] заместителем, потому что полагал, что ей следует сосредоточить свое внимание именно на работе фонда и оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», — сказал Путин.
Президент также отметил, что работа фонда продолжается и стала более целенаправленной. Он согласен с министром обороны в том, что удается эффективно сочетать возможности фонда и Министерства обороны.
В июне стало известно, что Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, уволен с должности заместителя министра обороны в связи с утратой доверия. Иванов курировал работу военно-строительного комплекса.
Ранее Суд наложил арест на квартиру в рамках дела бывшего заместителя министра обороны. Недвижимость была зарегистрирована на экс-супругу подсудимого Светлану Иванову.