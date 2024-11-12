Суд арестовал квартиру по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд арестовал квартиру за 500 миллионов рублей по делу экс-замглавы Минобороны

Суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы стоимостью 500 миллионов рублей по делу бывшего замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на судебные документы.

Арестованная жилплощадь размером свыше 300 квадратных метров находится в районе Арбат. Недвижимость была зарегистрирована на экс-супругу подсудимого Светлану Иванову.

Агентство отметило, что ходатайство о наложении ареста на квартиру удовлетворили решением Басманного суда Москвы 26 июня текущего года.

Ранее президент Владимир Путин исключил Тимура Иванова из наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».