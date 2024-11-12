Суд арестовал квартиру по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы стоимостью 500 миллионов рублей по делу бывшего замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.
Арестованная жилплощадь размером свыше 300 квадратных метров находится в районе Арбат. Недвижимость была зарегистрирована на экс-супругу подсудимого Светлану Иванову.
Агентство отметило, что ходатайство о наложении ареста на квартиру удовлетворили решением Басманного суда Москвы 26 июня текущего года.