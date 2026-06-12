Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Назначение министром обороны Андрея Белоусова обусловлено его опытом работы с высокотехнологичными направлениями. Об этом на встрече с военнослужащими — участниками СВО рассказал президент России Владимир Путин. Видеозапись мероприятия опубликовали на сайте Кремля.

На встрече один из военных поднял вопрос о внедрении в армии новых технологий. Путин предложил передать предложения Белоусову и напомнил, что до назначения министром обороны он занимал гражданские должности.

«В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим высокотехнологичным направлениям», — пояснил Путин.

Разработки военных в зоне боевых действий впечатляют, поэтому и раньше привлекали военных к внедрению новых решений.

На встрече Путин затронут тему атак ВСУ на территории России. Президент заявил, что расколоть российское общество атаками БПЛА не получится.