Украина использует БПЛА самолетного типа, чтобы внести раскол в общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле .

Атакуя беспилотниками мирные объекты, противник надеется нанести России моральный и экономический ущерб, посеять растерянность и расколоть общество. Но этого не произойдет, подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что серьезных проблем в экономике такие налеты создать не могут, так как все быстро восстанавливается. Чтобы отбить у ВСУ желание нападать на гражданские объекты, президент пообещал нарастить удары по украинской инфраструктуре.

Ранее Путин рассказал, что наиболее востребованные для передовой разработки «народного ОПК» вносятся в гособоронзаказ. Он добавил, что будет поддерживать тех, кто этим занимается.