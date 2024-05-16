Путин негативно высказался о создании закрытых военных альянсов | 360°

Власть 16 мая 2024, 10:44 Путин негативно высказался о создании закрытых военных альянсов Путин: создание закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно РИА «Новости»

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Образование закрытых военных альянсов вредно и контрпродуктивно. Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Россия и Китай выступают за оздоровление глобального экономического управления. Также страны ратуют за реформы и деполитизацию разных институтов, в том числе Всемирной торговой организации, G20, Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Глава государства призвал строить надежную и адекватную архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем нет места закрытым военно-политическим альянсам, заявил он.

«Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно — создание таких альянсов», — резюмировал Путин.

Российский лидер посетил Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры провели переговоры в узком составе, затем с участием делегаций. Путин и Си обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.