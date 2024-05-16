Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран | 360°

Мир 16 мая 2024, 10:18 Путин и Си Цзиньпин обсудили координацию стран Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином координацию стран на международной арене РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы двустороннего сотрудничества и координацию стран на международной арене. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Путин заявил, что на переговорах с Си Цзиньпином обсудил координацию стран на международной арене», — передало агентство.

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Российский президент также заявил о планах укреплять контакты по линии банковских учреждений и в сфере энергетического взаимодействия.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина 16 мая. Встреча продлилась почти 2,5 часа. Лидеры двух стран сначала пообщались в узком составе, а затем провели переговоры с участием делегаций.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными, примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав. Китайский лидер заверил Путина, что готов к дальнейшему сотрудничеству в правильном русле. По итогам российско-китайских переговоров лидеры стран подписали пакет документов.