Путин пока не получал докладов о каких-либо провокациях 9 Мая

Минобороны доложит президенту России Владимиру Путину об оперативной обстановке в День Победы. Пока о каких-либо провокациях не сообщалось, заявил глава государства на встрече с прессой в Кремле.

«Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом», — сказал он.

Путин сообщил, что вернется на рабочее место и получит доклад военных. Что касается парада Победы, праздничные мероприятия прошли без демонстрации военной техники из соображений безопасности и, прежде всего, чтобы Вооруженные силы России сосредоточили внимание на разгроме противника в рамках СВО.

Ранее Путин провел несколько официальных встреч. Он принял лидеров Словакии, Малайзии, Лаоса, Южной Осетии и других стран.