В России минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне

В День Победы, 9 Мая, ровно в 18:55 по московскому времени вся Россия замерла в минуте молчания. Так страна почтила память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Традицию заложили еще в 1965 году. С тех пор памятная акция каждый год проходит в одно и то же время — ее транслируют по телевидению и радио.

Во время парада на Красной площади минуту молчания объявил президент Владимир Путин. Глава государства также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду вместе с иностранными гостями, прибывшими в Москву на празднование.

В выступлении на параде Путин призвал пресекать все попытки реабилитировать преступления нацистского режима и оправдать геноцид советского народа. Он напомнил, что герои Великой Отечественной войны завещали потомкам беречь и защищать мир.