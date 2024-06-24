Путин не планировал выступать в связи с ЧП в Дагестане и Севастополе

Песков: Путин не планировал обращений к народу по поводу терактов 23 июня

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин поддерживал постоянную связь с медиками и силовиками по поводу терактов в Дагестане и ракетного удара в Севастополе. Публичных обращений по этому поводу он не планировал, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Журналисты спросили, станет ли глава государства обращаться к народу после произошедшего. Песков ответил отрицательно.

«Нет, в настоящий момент нет», — сказал он.

Отвечая на вопросы «Известий», пресс-секретарь заверил, что Путин с 23 июня поддерживал постоянную связь с силовым и медицинским блоками. По словам Пескова, президент раздавал все необходимые поручения и продолжит делать это в ближайшие дни.

Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Дербенте, Махачкале и Севастополе. Телеграммы со словами сочувствия и предложениями помощи направили лидеры Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

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