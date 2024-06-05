Путин назвал виновника своего опоздания на встречу с главами информагентств

Президент России Владимир Путин извинился перед руководителями информационных агентств за опоздание. Он объяснил, что его задержал глава «Газпрома» Алексей Миллер, который устроил для главы государства экскурсию по «Лахта-Центру».

Глава государства пояснил, что руководитель госкорпорации устроил ему экскурсию по всему зданию.

«Вам не предлагали экскурсию по „Лахта Центру“? Не соглашайтесь. Из цепких лап господина Миллера не вырваться», — предупредил собравшихся журналистов Путин.

Президент добавил, что глава «Газпрома» по-настоящему влюблен в здание и готов рассказывать о каждом элементе. При этом Путин признался, что вид на Санкт-Петербург с высоты очень красивый.

«Я надеюсь, что вам тоже понравится, если вы пойдете», — подытожил российский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее предупреждал, что президент России проведет встречу с журналистами в 14:00 до открытия Петербургского международного экономического форума. В итоге беседа началась на шесть часов позже. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что беседа пройдет в свободном формате без предварительной повестки и в открытом режиме.