Путин назвал виновника своего опоздания на встречу с главами информагентств
Путин предупредил глав международных информагентств о «цепких лапах» Миллера
Президент России Владимир Путин извинился перед руководителями информационных агентств за опоздание. Он объяснил, что его задержал глава «Газпрома» Алексей Миллер, который устроил для главы государства экскурсию по «Лахта-Центру».
Глава государства пояснил, что руководитель госкорпорации устроил ему экскурсию по всему зданию.
«Вам не предлагали экскурсию по „Лахта Центру“? Не соглашайтесь. Из цепких лап господина Миллера не вырваться», — предупредил собравшихся журналистов Путин.
Президент добавил, что глава «Газпрома» по-настоящему влюблен в здание и готов рассказывать о каждом элементе. При этом Путин признался, что вид на Санкт-Петербург с высоты очень красивый.
«Я надеюсь, что вам тоже понравится, если вы пойдете», — подытожил российский лидер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее предупреждал, что президент России проведет встречу с журналистами в 14:00 до открытия Петербургского международного экономического форума. В итоге беседа началась на шесть часов позже. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что беседа пройдет в свободном формате без предварительной повестки и в открытом режиме.