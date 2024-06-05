Кремль раскрыл детали встречи Путина с представителями информагентств

Участниками предстоящей встречи президента России Владимира Путина с руководителями информационных редакций крупнейших международных агентств станут в том числе журналисты из недружественных стран. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства проведет с журналистами содержательную беседу, которая станет одним из важных мероприятий первого дня Петербургского экономического форума.

«Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, и также официальные государственные агентства дружественных нам или даже партнерских государств», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в ходе встречи ожидается свободная беседа без ограниченной повестки. Все пройдет в открытом режиме, посмотреть ответы Путина на вопросы журналистов можно в прямом эфире.

Советник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что в первый день Петербургского экономического форума Владимир Путин ответит на вопросы сотрудников международных информационных агентств.

Основные мероприятия и переговоры с лидерами других стран и крупных международных организаций пройдут в четверг, 6 июля. В свой последний день участия в ПМЭФ глава государства выступит с речью на пленарном заседании.