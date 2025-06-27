Путин назвал Трампа мужественным человеком

Американский лидер Дональд Трамп прилагает усилия для разрешения конфликта в Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам визита в Белоруссию, сообщило РИА «Новости» .

«И я уже говорил об этом, хочу сказать и публично сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке», — подчеркнул глава государства.

Путин также назвал Трампа мужественным человеком, сообщили «Известия».

Президент России находится в Минске в рамках двухдневной рабочей поездки. В пятницу Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Путин заявил, что российское руководство стремится закончить специальную операцию на Украине с результатом, который нужен стране. Он предложил Украине третий раунд переговоров и вернуть еще три тысячи тел. Турция согласилась стать посредником для организации раунда переговоров делегаций.