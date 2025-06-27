Путин предложил Украине третий раунд переговоров и вернуть еще три тысячи тел

Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной в Стамбуле и вернуть ей еще три тысячи тел военных. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Мы уже свыше шести тысяч тел отдали и готовы еще три тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что необходимо согласовать место и время новой встречи, и поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность посредничать. Кроме того, Путин рассказал, что российские и украинские переговорщики продолжают постоянно контактировать.

Накануне Россия и Украина в очередной раз обменялись пленными. Сколько человек передали и сколько получили взамен, не сообщалось. Сейчас освобожденным военным оказывают помощь в Белоруссии.