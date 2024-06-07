Путин назвал технологическое обновление важнейшей задачей России

Россия уже показала свою готовность к внедрению технологических преобразований в различных отраслях. Сейчас такие процессы начали разворачиваться в вооруженных силах страны, и там необходимо сохранить высокий темп технологического обновления. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все преимущества технологического прогресса получат те страны, которые не только разработают новые решения, но и способны их оперативно внедрить.

«Россия показала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система госуправления. Такие же процессы начали разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также нужен высокий темп технологического обновления», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что решение с развитием этого процесса является важнейшим для России.

Глава государства отметил, что страна готова предложить своим иностранным партнерам полноформатное технологическое сотрудничество на равных условиях с обменом технологиями и компетенциями. Такая работа, в отличие от монополизации, позволит наладить прочные связи между государствами.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе майского выступления в Госдуме объявил, что правительство направит в совет по науке и образованию свои предложения по научно-технологическому развитию России. Он пояснил, что речь идет о формировании наукоемких технологий и самых перспективных направлений.