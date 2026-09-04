Путин назвал сбережение исторической памяти важнейшей задачей

Сбережение исторической памяти — важнейшее направление государственной политики. Власти работают над этим постоянно, подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«В ее основе исторической памяти — подвиги и достижения предшествующих поколений, имеющие огромное значение для укрепления единства страны и общества, для воспитания новых подрастающих поколений», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему. Только это может повлиять на желающих ей навредить. Также президент сказал, что ответные удары России на атаки Украины по гражданским объектам оказались значимыми для открывших «ящик Пандоры».