Путин назвал ответные удары России чувствительными для открывших «ящик Пандоры»

Когда Украина начала наносить удары по сугубо гражданским объектам, таким как нефтеперерабатывающие предприятия, Россия была вынуждена отвечать зеркально, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

«И судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», — добавил он.

Первый метод избежать разрушений на НПЗ — выстраивать систему противовоздушной обороны, подчеркнул президент.

«Есть и второй. Наносить ответные удары, чтобы неповадно было нам вредить», — резюмировал Путин.

Ранее российский лидер рассказал о ходе ремонта российских НПЗ после атак ВСУ. По его словам, там осталось провести порядка 10% ремонтных работ.