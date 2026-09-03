Путин заявил, что Россия должна быть готова ко всему

даст понять тем, кто желает навредить РФ, что лучше этого не делать, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия провела пресс-служба Кремля.

Россия должна быть готова ко всему, только это может повлиять на желающих ей навредить,

«Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — отметил российский лидер.

Также на сессии президент заявил, что ответные удары России на атаки Украины по гражданским объектам оказались значимыми для открывших «ящик Пандоры».

Он назвал два метода, которые позволят избежать разрушений на НПЗ. Первый — выстраивать систему противовоздушной обороны, второй — наносить ответные удары, чтобы противнику неповадно было вредить.