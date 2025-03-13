Путин объявил о новых направлениях взаимодействия России и Белоруссии

Россия и Белоруссия открывают новые направления взаимодействия, например в сфере авиастроения. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

«Работы идут как в обычном режиме, так и на перспективу. Мы открываем новые направления взаимодействия. Вот с вашей подачи мы начали проработку, активно и позитивно идет работа в сфере авиастроения», — сказал Путин.

Также Путин оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики. Он отметил, что в этом направлении все складывается наилучшим образом, несмотря на внешнеполитические сложности.

«Товарооборот подрос на 5,7% и достиг рекордного уровня», — подчеркнул российский лидер.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Их переговоры начались 13 марта в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития сотрудничества, а также затронут международные вопросы.