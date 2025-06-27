«Сами скоро сдохнут»: Путин ответил на попытки Запада «похоронить» экономику России
Путин ответил на заявления Запада об экономике РФ словами «сами скоро сдохнут»
Российская экономика продолжает расти, несмотря на попытки Запада ее похоронить. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — отметил глава государства.
Он добавил, что рост экономики в этом году будет скромнее, чем в прошлом, чтобы понизить уровень инфляции, а новые санкции Евросоюза вряд ли существенным образом отразятся на России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия переживает период планового охлаждения экономики. Он добавил, что у бизнеса есть желание инвестировать в новые проекты, поэтому темпы экономического развития со временем снова начнут расти.