«Сами скоро сдохнут»: Путин ответил на попытки Запада «похоронить» экономику России

Российская экономика продолжает расти, несмотря на попытки Запада ее похоронить. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», — отметил глава государства.

Он добавил, что рост экономики в этом году будет скромнее, чем в прошлом, чтобы понизить уровень инфляции, а новые санкции Евросоюза вряд ли существенным образом отразятся на России.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия переживает период планового охлаждения экономики. Он добавил, что у бизнеса есть желание инвестировать в новые проекты, поэтому темпы экономического развития со временем снова начнут расти.