Путин назвал Россию верным и надежным партнером

Президент Владимир Путин в поздравлении Исламской республики с праздником Навруз отметил, что Россия остается надежным партнером Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана», — указано в публикации.

Поздравления также получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и другие лидеры. Путин подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений с государствами СНГ.

Ранее Путин и Токаев заявили о готовности углублять стратегическое партнерство. Стороны обсудили график предстоящих встреч, учитывая председательство Астаны в ЕАЭС.