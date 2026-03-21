Путин поздравил с Наврузом лидеров Азербайджана, Туркмении и других стран СНГ

Президент Владимир Путин направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз лидерам ряда стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления получили президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Путин отметил в поздравлениях высокий уровень двусторонних отношений со странами СНГ. Он также выразил уверенность в развитии и укреплении связей между государствами.

Также российский президент поздравил с Наврузом иранских лидеров. Он направил телеграммы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану.

Ранее Путин созвонился с казахстанским коллегой. Стороны подтвердили готовность развивать партнерские отношения.