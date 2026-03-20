Путин и Токаев заявили о готовности углублять стратегическое партнерство

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидеры подтвердили готовность и далее всемерно развивать российско-казахстанские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — указано в документе.

Президент России поздравил своего коллегу с успешным проведением референдума о новой конституции.

Стороны обсудили график предстоящих встреч, учитывая председательство Астаны в ЕАЭС. В пресс-службе Токаева сообщили, что он подчеркнул значимость государственного визита Путина в Казахстан в конце мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупреждал, что во второй половине дня президент Путин может провести международный телефонный разговор.

Ранее Путин созвонился с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Они обсудили кризис вокруг Ирана.