Россия считает президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом, который не только часто приезжал, но и окончил Петербургский педагогический институт имени Герцена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса.

Глава государства поблагодарил президента Лаоса за прошлогодний визит на парад в честь Дня Победы, а также за то, что в этом году по Красной площади прошел расчет лаосских вооруженных сил.

«Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем близким другом России. Вы часто бывали у нас, более того, как известно, вы окончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент России добавил, что в этом году обе страны отметят 65-летие установления дипломатических отношений. Общая история стала хорошей базой для развития связей двух государств

Лаосский лидер Тхонглун Сисулит заявил, что в честь годовщины установления дипломатических отношений он подготовил подарок.

«Лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», — заявил он.

Сисулит добавил, что эти животные — символ Лаоса, а также мира и благополучия.

«В хозяйстве пригодятся», — пошутил в ответ Путин.

В минувшую среду, 30 июля, стало известно о предстоящей поездке в Россию министра иностранных дел нового правительства Сирии Асаада Хасана аш-Шибани. По предварительным данным, руководитель внешнеполитического ведомства прибудет в Москву в четверг, 31 июля.