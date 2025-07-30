Министр иностранных дел Сирии прилетит в Россию

Глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани запланировал поездку в Россию. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил телеканал Al Arabiya .

«Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шибани поедет в Россию в четверг», — рассказали журналисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июне говорил о том, что Москва будет поддерживать диалог с действующими властями Сирии.

Несколько дней назад Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. В свою очередь, российский лидер призвал учитывать законные права и интересы всех этноконфессиональных групп в республике.