Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа

Победа в Великой Отечественной войне — триумф советского народа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Глава государства отметил, что в победе над нацизмом участвовали все народы СССР. Но наибольший вклад в эту победу внесла РСФСР, территория которой была значительно больше, чем у других республик.

Путин подчеркнул, как важно использовать современные средства для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям.

«Только понимая, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне, можно правильно определить будущее России», — добавил президент.

Ранее Путин назвал День Победы значимым и святым праздником. Он напомнил, что народы республик сообща отстаивали независимость и будущее. Президент также выступил с инициативой по созданию комиссии, которая займется вопросами сохранения исторической памяти.