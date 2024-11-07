Путин назвал ИИ способом решить проблему дефицита кадров

Россия сможет преодолеть проблему низкой безработицы и дефицита кадров с помощью развития современных технологий и искусственного интеллекта. Об этом президент Владимир Путин заявил на международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Надо развивать суверенные платформы, обучать нейросети на русском языке. Возможности для этого есть», — сказал он.

По мнению Путина, искусственный интеллект является важным инструментом развития и одним из приоритетов в развитии сферы экономики и в других областях.

«С учетом того, что у нас большой дефицит кадров <…>. Мы в будущем видим решение этих проблем в сфере экономики в развитии современных технологий, из которых использование ИИ — это одно из важнейших направлений», — добавил президент.

В ходе выступления глава государства назвал объединение стран БРИКС стало примером конструктивного сотрудничества в условиях новой международной обстановки. Он пояснил, что БРИКС начал вызывать интерес даже у государств — членов НАТО.