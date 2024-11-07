Путин назвал БРИКС качественным примером сотрудничества стран

Объединение стран БРИКС стало примером конструктивного сотрудничества в условиях новой международной обстановки. Об этом в ходе своего выступления на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что внутри БРИКС сформировался свободный и внеблоковый характер отношений входящих туда стран, что вызывает интерес даже у государств — членов НАТО.

«Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над более тесной совместной работой с БРИКС. <…> И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке», — заявил Путин.

Глава государства в ходе своего выступления подчеркнул, что желание Запада перекроить мир по-своему ради сохранения власти привело к тому, что сегодня в разных частях планеты бушуют международные конфликты.

Всего этого можно избежать, если отказаться от геополитической жадности. По словам Путина, в многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов.