Путин раскрыл, что может лечь в основу переговоров по Украине

Путин: в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности

В основу переговорного процесса по Украине могут лечь стамбульские договоренности, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, они все еще остаются «на столе», сообщило РИА «Новости» .

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — подчеркнул Путин, выступая на встрече «ШОС Плюс».

Руководители украинской переговорной делегации парафировали эти договоренности, напомнил он. А это значит, что, судя по всему, они вполне устраивали Киев, заметил президент.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису.

«Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона», — добавил Путин.

Об этом, продолжил он, прямо и открыто говорят украинские официальные лица.

Ранее в ходе саммита в Астане президент сообщал, что бои на Украине прекратятся, как только она согласится на условия России и сядет за стол переговоров. Путин также выразил благодарность странам — участницам объединения за предложения по разрешению конфликта на Украине и заявил, что их учтут.