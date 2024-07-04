Путин раскрыл, что может лечь в основу переговоров по Украине
Путин: в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности
В основу переговорного процесса по Украине могут лечь стамбульские договоренности, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, они все еще остаются «на столе», сообщило РИА «Новости».
«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — подчеркнул Путин, выступая на встрече «ШОС Плюс».
Руководители украинской переговорной делегации парафировали эти договоренности, напомнил он. А это значит, что, судя по всему, они вполне устраивали Киев, заметил президент.
Отдельно глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису.
«Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона», — добавил Путин.
Об этом, продолжил он, прямо и открыто говорят украинские официальные лица.
Ранее в ходе саммита в Астане президент сообщал, что бои на Украине прекратятся, как только она согласится на условия России и сядет за стол переговоров. Путин также выразил благодарность странам — участницам объединения за предложения по разрешению конфликта на Украине и заявил, что их учтут.