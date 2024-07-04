Путин назвал условие прекращения огня в зоне спецоперации

Российская армия не может прекратить огонь на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с журналистами после саммита ШОС в Астане.

Глава государства напомнил, что российская армия уже предпринимала попытки прекращения огня в 2022 году по просьбе западных стран. Но все закончилось тем, что ВСУ продолжили свои боевые действия.

«Нам сказали, что власти Украины не могут контролировать некоторые свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям», — пояснил Путин.

Он добавил, что также по просьбе Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для подписания мирных соглашений, которых делегации двух стран достигли в Стамбуле.

«Все достигнутые договоренности были выброшены в помойку. Так было неоднократно. Поэтому сейчас объявить о прекращении огня в надежде, что вторая сторона предпримет позитивные шаги, мы просто не можем», — заявил Путин.

Президент пояснил, что теперь после нескольких неудачных попыток прекратить конфликт Россия не намерена допускать, чтобы противник воспользовался предоставленной передышкой, во время которой получит дополнительные вооружения и пополнит состав войск насильственной мобилизацией для продолжения боевых действий.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась на такие шаги, которые станут неотвратимыми и приемлемыми для России. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно, — назвал главное условие Путин.

В ходе выступления на саммите ШОС президент России заявил, что основой переговоров по урегулированию кризиса на Украине могут стать стамбульские договоренности. Он напомнил, что украинская делегация парафировала документ, а значит, он ее устраивал. При этом именно соседняя страна по указке своих западных кураторов отказалась от дальнейшего обсуждения.