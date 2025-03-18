Путин назвал число введенных против России санкций

Против России, включая физических и юридических лиц, было введено 28 595 санкций. Об этом сообщил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать: 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сказал Путин.

Это больше, чем все санкции, введенные против других стран. Причем разница в разы больше, подчеркнул глава государства. Даже если антироссийские санкции ослабнут, страны Запада найдут новые способы препятствовать развитию России, уверен Путин.

Президент России считает, что времена полной свободы торговли в мире уже не вернутся.

Охлаждение российской экономики неизбежно, но необходимо не допустить ее заморозки, как в криокамере, заявил Путин. Он призвал не позволять темпам экономического роста снижаться слишком сильно. Президент уверен, что правительство будет взаимодействовать с предпринимателями.