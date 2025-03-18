Путин обсудит актуальные вопросы с бизнесом в закрытой части встречи

Президент Владимир Путин пообещал откровенно обсудить с бизнесом актуальные проблемы в закрытой части встречи. Об этом он заявил, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве.

«А вопросов здесь действительно много, включая совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса», — подчеркнул глава государства.

Для решения этих проблем, по его словам, необходимо сотрудничество бизнеса с государством. Президент выразил уверенность, что правительство будет взаимодействовать с предпринимателями.

Глава РСПП Александр Шохин приглашал Путина на съезд еще в декабре. Тогда мероприятие планировалось на конец марта.