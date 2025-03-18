Путин: если санкции ослабят, у Запада найдется другой способ досадить России

Даже в случае ослабления антироссийских санкций страны Запада отыщут новый способ, с помощью которого России можно будет вставить палки в колеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, „вставить какие-то палки в колеса“», — подчеркнул он.

Во время мероприятия глава государства также обратил внимание, что российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, однако выстоял и научился работать в условиях санкций. Предприниматели, несмотря на давление со стороны Запада, разработали альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнерами.

Президент также добавил, что экономические ограничения подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю