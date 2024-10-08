Путин назвал БРИКС привлекательной организацией для многих стран

БРИКС набирает обороты и становится привлекательной организацией для многих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в узком составе, его процитировала пресс-служба Кремля.

«Мы, как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума», — отметил глава государства.

Он пригласил всех участников Совета в Казань на саммит БРИКС, который состоится 23–24 октября.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков анонсировал новую волну расширения организации на саммите. По его данным, в Казани присоединиться к БРИКС могут до 10 стран.

Сам Путин охарактеризовал задачу объединения как создание пространства сотрудничества.