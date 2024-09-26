Путин раскрыл задачу БРИКС

Экономическое сообщество БРИКС видит собственную задачу в создании пространства сотрудничества. Об этом на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве сказал президент России Владимир Путин.

«БРИКС видит свою задачу в создании пространства взаимовыгодного сотрудничества, стран, а также сложении экономических потенциалов», — заявил он.

Путин добавил, что в XXI веке глобальный рост экономики будет сосредоточен не в Северной Америке и Европе, а в государствах — членах БРИКС и тех странах, которые захотят присоединиться к объединению.

«Уже начали формироваться многополярные модели развития. Они запустят новую волну глобального роста в течение всего XXI века. Основной рост сосредоточится на БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, а не на Европе или Северной Америке», — сказал российский лидер.

Также президент добавил, что по темпам роста экономики лидерами станут страны Глобального Юга, где есть высокая рождаемость.

«Прежде всего, это страны Глобального Юга, где достаточно низкий показатель урбанизации и невысокие ВВП на душу населения, но высокая рождаемость», — подчеркнул он.

Ранее Путин указал на растущий вклад стран БРИКС в мировую экономику.