Путин назвал БРИКС открытым форматом для всех стран

Путин: саммит БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности

Фото: РИА «Новости»

Саммит БРИКС не является замкнутым форматом, мероприятие открыто для всех, кто готов разделить его ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Казани.

«Члены БРИКС готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы», — сказал он.

В ходе выступления глава государства указал на успех мероприятия. Путин отметил, что в 2024 году в саммите БРИКС приняли участие 35 государств и шесть международных организаций. Это указывает на то, что в объединении можно работать и добиваться результатов.

По словам российского лидера, страны объединения выразили готовность на углубление сотрудничества в финансовой сфере, также уже согласован список потенциальных стран — партнеров организации.

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