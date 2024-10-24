Путин назвал БРИКС открытым форматом для всех стран

Путин: саммит БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности

Саммит БРИКС не является замкнутым форматом, мероприятие открыто для всех, кто готов разделить его ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Казани.

«Члены БРИКС готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы», — сказал он.

В ходе выступления глава государства указал на успех мероприятия. Путин отметил, что в 2024 году в саммите БРИКС приняли участие 35 государств и шесть международных организаций. Это указывает на то, что в объединении можно работать и добиваться результатов.

По словам российского лидера, страны объединения выразили готовность на углубление сотрудничества в финансовой сфере, также уже согласован список потенциальных стран — партнеров организации.